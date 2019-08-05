Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık E.Ö. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, örgüt elebaşının talimatı sonrası sanığın Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını ve sanığın uzun yıllar örgüt içerisinde süreklilik arz edecek şekilde yer aldığına dair tutarlı tanık beyanlarının bulunduğunu belirterek, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca bilirkişi raporu dikkate alınarak sanığın üzerinde atılı ''kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık'' ve ''resmi belgede sahtecilik'' suçlarından ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık E.Ö. ise FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek komiser yardımcılığı sınav sorularını da kimseden almadığını söyledi.

FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan sanık E.Ö, ''Hakkımdaki B4 koduyla yapılan fişlemeyi kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Beraatimi talep ederim.'' diye konuştu.

Mahkeme heyeti de sanığın mevcut halinin devamına karar vererek esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı erteledi