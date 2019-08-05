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'nde gıda zehirlenmesi şüphesi

Lüleburgaz ilçesinde düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 70 kişi tedavi altına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019 06:59 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 08:07
Kırklareli'nde gıda zehirlenmesi şüphesi

AYNI DÜĞÜNDE YEMEK YİYEN 70 KİŞİ

Alınan bilgiye göre, Ahmetbey beldesinde düğünde yedikleri yemek sonrası bulantı ve kusma şikayeti ile birçok kişi Lüleburgaz Devlet Hastanesine başvurdu.

Tedaviye alınan 70 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, hastanedeki vatandaşları ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok şükür bir problem görünmüyor ama toplu bir sıkıntı yaşanmış. Yemek numuneleri Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi." diye konuştu.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan ile Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç da hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.

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Kırklareli'nde gıda zehirlenmesi şüphesi
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