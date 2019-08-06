Komedyen Cumhurbaşkanı Ankara’ya geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ukrayna'nın en ünlü komedyeni olan Zelenskiy, geçen nisan ayında Cumhurbaşkanı seçilmiş, seçimin ardından tatilini de Bodrum'da geçirmişti. Erdoğan ve Zelenskiy, iki ülke arasındaki yaklaşık 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımların yanı sıra Rusya ile yaşanan gerilimler, Kırım'ın ilhakı, Kırım Tatar Türklerinin durumu da görüşmelerde ele alınacak. Zelinskiy ayrıca İstanbul'da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya gelecek.