Türkiye Uzay Ajansı'nın ilk başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım kimdir? Serdar Hüseyin Yıldırım nereli?

Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye Uzay Ajansı'nın ilk başkanı oldu. Yönetim kurulunda, İTÜ Uzay Mühendisliği bölümünün kurucularından Prof. Dr. Yurdanur Tulunay, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu, NASA'nın Mars projesinde görev alan Dr. Ahmed Akgiray, STM Savunma Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü Murat İkinci ile TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen yer aldı.

TÜRKİYE UZAY AJANSI İLK BAŞKANI SERDAR HÜSEYİN YILDIRIM KİMDİR?

İTÜ Uçak Mühendisliği'nden Berlin Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri bölümüne yata geçiş yaptı. Burayı bitirdikten sonra aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Çeşitli havayollarında yönetici olarak çalıştı, proje danışmanlığı yaptı. Kadir Has Üniversitesi'nde Havayolu İşletmeciliği dersleri verdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük yaptı. Son olarak Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü olarak çalışıyordu.