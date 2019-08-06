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Güncel ile ilgili son dakika gelişmesi! 6 Ağustos 2019 zamlı yeni sigara fiyatları ne kadar oldu?

Milyonlarca kişinin araştırdığı hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. British American Tobacco firmasının elindeki tütün ürünlerine 3 TL zam geldi. Kent, Kent D-Range, Kent Swicth ve Kent N-Range gibi en çok tercih edilen ürünlerin yeni hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Yeni sigara fiyatları ile zamdan haberi olan vatandaşlar marketleri ve süpermarketleri doldurdu. Bazı bakkal ve mağazaların vatandaşlara sigara satmadığı belirlendi, bu tarz videolar da sosyal medyada paylaşıldı. Marlboro yani Philip Morris ürünlerine de zam geldi mi; işte sigara zammı hakkında son dakika bilgisi...

Giriş Tarihi: 6.8.2019 08:19 Güncelleme Tarihi: 6.8.2019 08:20
Güncel sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! 6 Ağustos 2019 zamlı yeni sigara fiyatları ne kadar oldu?

Kent grubunu elinde bulunduran British American Tobacco firması 3 TL zamma gitti. ABD merkezli Phılıp Morrıs sigara firmasının elinde de Parlıament, Marlboro, Lark gibi sigaralar var. Onların da zamlı fiyatları açıklaması bekleniyor. Özellikle sosyal medyada dolaşan videolarda bazı büfe ve marketlerin vatandaşlara sigara satmadığı gözlemleniyor, zamdan önce aldıkları sigaraları zamdan sonra satmak isteyen kişiler vatandaşın tepkisini çekti. 2019 hakkında son dakika gelişmeleri...

İŞTE YENİ 2019 SİGARA FİYATLARI!

İlerleyerek zamlı güncel sigara fiyatlarını ve hangi sigaraya ne kadar zam geldiğini görebilirsiniz.

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Güncel sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! 6 Ağustos 2019 zamlı yeni sigara fiyatları ne kadar oldu?
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