Jandarma mahrem imamına 1 yıl hapis

Hain darbe girişiminin yaşandığı gece örgütün gaybubet evinden Jandarmadaki FETÖ'cüleri tek tek arayarak darbeye destek olmalarını, emir komuta zincirinden vazgeçip adını verdiği kişilerin emrine girmelerini isteyen mahrem imam Murat Karagöz Ağır Ceza Mahkemesinde önce 9 yıl, ardından itirafçı olup etkin pişmanlık talebinde bulunduğu için 1 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı. Mahkeme gerekçeli kararında, 1 Yüzbaşı, 2 üsteğmenin Murat Karagöz'ü fotoğrafından teşhis ederek jandarmadaki rütbelilere ahilik yaptığına dikkat çekti. Diyarbakır İl Jandarma sivil imamı Murat Karagöz'ün cezasını 9 yıldan 1 yıla düşüren itirafları şöyle:

DARBEDEN 2 GÜN ÖNCE DUA SAATİ PROGRAMI YAPTIK

"Darbe girişiminden 2 gün önce 13 Temmuz'da Jandarma mahrem imamı Hasan Hüseyin Özdemir, yatsı namazından sonra başlayarak 1 hafta boyunca dua saati olacağını söyledi. Sebebini sorduğumuzda bilmediğini, ama abilerle o gece birlikte olmamız gerektiğini vurguladı. Örgüt evinde yatsı namazında bir araya gelerek 1 saat kuran okuyup, dua saati düzenledik. 15 Temmuz günü darbenin sevk ve idare edilmeye çalışıldığı örgüte ait eve gittim. TSK imamı Saffet kod adlı Muhammet Tüfek, soluk soluğa eve geldi. Su içip 'Darbe oluyor, Televizyonu açın' dedi. FETÖ darbe yapıyor yazısını görünce hepimiz telaşlandık. Muhammet, laptopu açıp bir yerlerle yazıştı. Bize de 'Çabuk dua edin, kuran okuyun' dedi. Ne oluyor diye sorunca strese girdi ve 'Soru sormayı bırakın, dua edin ve kuran okuyun' diye talimat verdi. Ben TV'ye dalınca televizyonun sesini sıkıp 'Bırak şimdi sırası değil. Dua et, kuran oku' dedi. Ben bunu cemaat niye ve nasıl yapar diye sorunca Saffet 'Sen kalk, yan odaya geç' dedi ve beni televizyon olmayan odaya gönderdi. Sonra rütbeli bazı askerleri telefonla arayıp, 'Üniformanızı giyinip kuşanın ve Şamil Albay'ın (Şamil Türk Özkan İl Jandarma Komutan Yardımcısı) emrine girin' diye talimat verdi."

ETTİĞİMİZ DUALAR TERSİNE DÖNDÜ BİZİ BULDU

"Mahrem yapıda çalışırken öğrencim olan rütbeli askerler okumam için bana Hizbun-Nasr duasını içeren kitapçıklar verdiler. Bu dualarda özet olarak topluca, 'Allah'ım sen bu vatan düşmanlarının, devlet düşmanlarının silahlarını yok et birliklerini boz. Eliyle diliyle ve kalemiyle vatana millete kötülük yapanların imkânlarını elinden al' gibi bela okuma duaları ediyorduk. Bu dualar samimi yapıldığı için, bu cemaatin başına gelenlerle bu duaların etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu dualarda gerçek manada bu ülkeye kast eden bu devlete zarar vermek isteyen insanlar için dua ediyorduk. Ama âmin diyenlerin çoğu bu duaların karşılığının kendisi olduğunu bilmiyordu. 12 yılın ardından pişman oldum. Sonuçta başıma ne gelir bilemem ama 15 Temmuz sonrası süreçlerde birçok defa emniyet müdürlüğünün önünden geri döndüm. Bildiklerimi anlatmak ve bu ihanete ortak olmak istemedim. Ama FETÖ'deki insanların konuşmaları ve bu tür ifade veren insanların affedilmediği ve kesinlikle cezalandırıldığı gibi şeyler söylendiği için cesaret edip bir türlü teslim olamadım."

SINAV HİLELERİ HADİSLERLE ÖRT BAS EDİLİYORDU

"Askeri sınavlara girişte yapılan hileleri ört bas etmek için sürekli Hz. Muhammed, Hadisler ve Ayet ve sahabelerden örnekler verip meşru hale getiriyorlardı. İl dışına gidip gelen veya il dışından gelen askeri öğrencileri karşılayıp ilgilenen kişilere doktor denilirdi. Her doktorun 6 öğrencisi vardı. Evlenmeden önce bölge imamı Akif Cebel'den icazet aldım. O da evleneceğim kişinin örgütü bilip bilmediğini sordu. Dindar biri olduğunu söylediğimde bunun yeterli olmayacağını, hizmet hareketinden biriyle evlenmediğim takdirde sıkıntı yaşayabileceğim uyarısında bulundu. Masrafları himmetle karşılanan öğrencileri işadamı Hilmi Nakıboğlu'na götürdüm. Birlikte Naksan Holdingi gezdik. Amacım öğrencilere "Bakın esnaf ağabeyler, işadamları sizlere sahip çıkıyor" mesajı vermekti. Maddi konularda bölge imamları söz sahibiydi. Etüt merkezlerinde Perşembe ve Cuma Fetullah Gülen kitapları okutulurdu"

DERSHANE BİNASINDA SİNEVİZYONLU İZDİVAÇ

"Evlilik görüşmeleri Gaziantep FEM Dershanesinin odasında olurdu. Evlilik toplantılarını Ana-Fen Dershaneleri genel rehberi Bekir Bey organize ederdi. Bu toplantıya Milli Eğitim Müdürlüğünden ve memurlar gibi farklı birimlerden bay ve bayan olmak üzere birer temsilci katılırdı. Burada her birim bekâr olan arkadaşının ismini söyler, sine vizyona yansıtır ve kişinin memleket, boy, eğitim durumu ve yaptığı işe göre bayanlar tarafından uygun bir aday teklif edilirdi. Daha sonra ilk CV erkeğe gösterilir, erkek tamam derse erkeğin CV'si bayana gösteriliyordu. Bu CV'ler de vesikalık fotoğraf, boy, kilo, memleket, eğitim durumu, aile bilgisi ve varsa kişinin belirttiği hobiler ve fobiler vardır. İlk görüşme müsait olan evli birinin evinde gerçekleşiyor ve ilişkinin son şekli belirleniyordu. Dışarıda gezme, Cafelerde oturma flört vb. konular söz konusu değildi. Bu evlilik görüşmelerinin FEM dershanesindeki görüşmelerine bir yıl süreyle etüt merkezleri erkek öğretmenleri adına ben katıldım. Birimde çalışan kişiler doktor, öğretmen, asker, polis, avukat, hâkim, savcı gibi kişilere abilik yapmakla görevli olan kimselerdir."

ASKERİ AHİLERE KAPIMIZI AÇMAK AHİRETE KAPI AÇMAKTIR

"Gaziantep İl İmamı Ferhat Sarıkaya idi. Bu kişi Milli Eğitim Bakanlığından sorumlu abiydi. İldeki büyük bölge imamlarıyla toplantı yapar onlara gerekli gündemleri, harcamaları, toplanan himmet paraları, kurban edilen hayvan sayısını takip ederdi. Bu gidince yerine Murat Elmas atandı. Tarık kod adlı Recep Gürsoy bana, 'Hicrette hayır vardır, bak bütün abiler bir yerlere gidiyor' dedi. Diyarbakır'da mahrem yapılanma içinde öğretmenlik yaptım. Örgüt evinde Ali kod adlı TSK imamlarından Bilgin Yiğit bana, askeri ahilerin eve geleceğini, bunların zeki ve mübarek insanlar olduklarını, bizim evlerimizin bu insanlar için ahirete açılan bir kapı olduğunu söyledi. Bilgin Yiğit subaylardan sorumlu müdür yardımcısıydı. Öğrenci ahiler dedikleri kişilerin jandarma istihbaratta görevli yüzbaşı, üsteğmen rütbesindeki kişilerdi. Hepsini kod isimleriyle tanıyordum."

Mahkeme gerekçeli kararında, sanığın Jandarma'dan sorumlu sivil mahrem imamlık yaptığı için 9 yıl hapisle cezalandırdığını, ancak itirafçı olup samimi anlatımlarıyla terör örgütünün çökertilmesine yardımcı olacak bilgiler verdiği için cezasının etkin pişmanlık kapsamında 1 yıl 1 ay 15 güne indirilerek ertelendiğini ifade etti.