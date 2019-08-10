Çocuklarımıza bayramlık alamadık

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'inAraban ilçesinde CHP'li belediye tarafından işten çıkarılan 34 işçi bayrama işsiz giriyor. CHP'li Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun 31 Mart'ta göreve gelir gelmez işten çıkardığı 34 işçiden evli, 6 çocuk babası Hayri Çobanoğlu, "Her yıl çocuklara bayramda elbise alır, kurban keserdik. Bu yıl ne kurban kesebileceğiz ne de çocukları sevindirebileceğiz" dedi.İşçilerden Şaban Karakoç ise, "Başkan değişince kendimi kapı dışarı edilmiş olarak buldum. Kimse neden işten atıldığımızı bile söylemedi. 3 çocuğum var, onlara bayramlık alamadım, aylardır işsizim" diye konuştu.