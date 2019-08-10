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Kurban pazarının 1.5 tonluk ''ı, rekor fiyata satıldı

’nın İnegöl ilçesinde, kurban pazarında 33 bin TL'ye satışa çıkarılan 1.5 tonluk '' isimli boğa 29 bin TL'ye satıldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2019 20:43 Güncelleme Tarihi: 10.8.2019 20:44
Kurban pazarının 1.5 tonluk 'Aslan'ı, rekor fiyata satıldı

İnegöl ilçesinde kurulan hayvan pazarında arife günü yoğunluk arttı. Pazarda en büyük ilgiyi Erzurum'dan getirilen 'Aslan' isimli boğa gördü.

33 bin TL değer biçilen 1.5 tonluk simental cinsi boğa, 29 bin TL'ye bir iş adamına satıldı. 15 yıldır Erzurum'dan İnegöl'e kurbanlık hayvan getirdiğini söyleyen 'Aslan'ın yetiştiricisi Muhammed Yıldız, "Her yıl İnegöl'e en kilolu hayvanı ben getiriyorum. Geçen sene 1 ton 400 kiloluk kurbanlık getirmiştim.



Bu sene o rekoru da kırdım. 1 ton 500 kilo ağırlığında simental cinsi 'Aslan' isimli kurbanlık tosun getirdim. Ne İnegöl'de ne de Bursa'da bu hayvanın rakibi olmadığını iddia ediyorum. Kurbanlığımızı 33 bin Türk lirasına satışa çıkardık. Pazarlık sonucunda 29 bin TL'ye bir iş adamına satıldı" dedi.

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Kurban pazarının 1.5 tonluk 'Aslan'ı, rekor fiyata satıldı
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