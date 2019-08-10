Noterler dijital sistemle birbirine bağlanıyor

Adalet Bakanlığı, vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için yeni bir uygulama başlatıyor. Bakanlık, yaptığı çalışmayla Türkiye'deki tüm noterleri dijital olarak birbirine bağlıyor.

SANİYELER İÇİNDE BAŞKA BİR ŞUBEDE GÖRÜLEBİLECEK

Böylece bir noterde yapılan işlem saniyeler içinde başka bir şubede görülebilecek. Noterliklerde yapılan düzenleme ile Türkiye'nin herhangi bir yerindeki noterde yapılan bir işlem aynı anda başka bir şehirde alınabilecek. Yeni uygulamanın belgelerin postada kaybolma, işlemin yapıldığı şehre yeniden gitme gibi sıkıntılar ortadan kaldırılacağı, böylece zamandan tasarruf edileceği belirtiliyor.

Bilindiği gibi daha önce yapılan düzenleme ile yurt dışında konsolosluklarda düzenlenmiş evrakın Türkiye'deki herhangi bir noterlikten örnek alınmasına imkan verilmişti.