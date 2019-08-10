Vakfe huzuru

BUGÜN NELER OLDU

Kutsal topraklarda bulunan 85 bin Türk hacı adayı Mekke-i Mükerreme'de Arafat'a ulaşmış olmanın huzurunu yaşıyor.Bugün öğle saatlerinde milyonlarca Müslüman Arafat vakfesi yapacak. Hacı adayları öğle vaktinde, öğle ve ikindi namazlarını birleştirerek (Cem-i Takdim) kılacak. Türk hacı adayları da Türkiye'den gelen karilerin Kur'an ziyafetinin ardından öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak. Bu akşam saatlerinde ikinci vakfe olan Müzdelife'ye hareket edecek adaylar, burada akşamı yatsı namazıyla birleştirerek (Cem-i Tehir) kılacak ve geceyi burada geçirecek. Adaylar, hac görevinin vaciplerinden Müzdelife vakfesini yaptıktan sonra da Mina'ya hareket ederek şeytan taşlayacak. Kurbanları kesilen hacı adayları hacı olacak. Hazreti Muhammed'in Arafat vakfesini yaptığı Cebel-i Rahme (Rahmet Tepesi), Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın cennetten indikten sonra dünyada ilk defa buluştukları yer olarak biliniyor. Mekke'nin 25 kilometre güneydoğusunda bulunan Cebel-i Rahme'de dikili beyaz bir sütun bulunuyor. Kelime anlamı olarak durmak, ayakta dikilmek, duraksama anlamlarına gelen vakfe dini bir kavram olarak, hac ibadetini yapan kişilerin belirli vakitlerde Arafat ve Müzdelife'de durmasını ifade eder.İstanbul.............06.47Kocaeli..............06.43Bursa.................06.48Bilecik...............06.44Sakarya.............06.41Zonguldak.........06.35Bolu...................06.37Düzce.................06.38Kırklareli...........06.53Edirne................06.56Tekirdağ............06.53Yalova................06.46