Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Vakfe duası

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı Vakfe duası'nda 85 bin Türk hacı adayı duygu dolu anlar yaşadı.İşte Erbaş'ın Vakfe duasından alıntılar;* Asırlardır yüce dinimiz İslam'ın yolunda insanlığa hizmet eden, çaresizlerin umudu, mazlumların sığınağı, kimsesizlerin hamisi olan aziz milletimizi ilelebet payidar eyle Allah'ım"* Milletimizin bekasını sarsacak, huzur ve kardeşliğimizi bozacak her türlü dahili ve harici düşmanlardan memleketimizi halas ve emin eyle, her türlü fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve basiret ihsan eyle Allah'ım.* Bizi Kabe'ye davet ettin. Evinde misafirin olmaya layık gördün. Niyetlerimizi, tövbelerimizi, haccımızı, umremizi, ibadet ve taatlerimizi noksanlarıyla beraber kabul eyle Allah'ım. Sana verdiğimiz iman ve kulluk ahdini tazelemeye geldik. Dünyevi her şeyden sıyrılarak ölümün beyaz giysisi ihramlara büründük. Ölmeden önce ölümü hissettik. Sevdiğimiz her şeyi ve herkesi arkamızda bıraktık. Dünyanın her yerinden milyonlarca Müslüman kardeşimizle aynı iman, aynı ikrar, aynı niyet ve aynı ümit ile bu meydandayız. Peygamberimiz ve ashabı gibi, bizleri de birbirimize dost eyle Allah'ım.* Her türlü sömürüden, sömürü aracı olan faiz belasından bizleri, milletimizi ve bütün insanlığı faiz belasından kurtar Allah'ım. Bizi eşlerine iyi davrananlardan, emanetlerine gözü gibi bakıp onları koruyanlardan eyle Allah'ım.* Vatanımıza göz dikenlere fırsat verme Allah'ım. Bu uğurda bize güç ver. Bizi bu bilinçten ayırma Allah'ım.Arife gününde, Kabe'nin örtüsü (Kisvei Şerif) değiştirildi. Örtü makineler ve el işçiliğiyle 200 işçi tarafından 10 ayda dokunarak günler öncesinden Harem-i Şerif yetkililerine teslim edildi. Kisve-i Şerif'in değiştirilmesi sırasında hacı adaylarının Beytullah'ı tavafı devam etti. Özel olarak hazırlanan saf ipek ve altın 4 parçadan oluşan 47 metre uzunluğunda, 657 metrekare büyüklüğündeki Kabe'nin örtüsü 4 köşeden sökülerek değiştirme işlemi gerçekleştirildi. Eski örtü ise zemzem suyuyla yıkandı.