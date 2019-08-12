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şehidi ’ın ablası: Acımızı paylaşanlara minnettarız

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2019
15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak’ın ablası: Acımızı paylaşanlara minnettarız
Edirnekapı Şehitliği, Kurban Bayramı'nın ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. Şehit ailelerini yalnız bırakmayan vatandaşlar "Vatanımız için can vermiş yiğit şehitlerimizi asla unutmayacağız" dedi. Kendi yakınlarının mezarlarından önce şehitliğe gelen vatandaşlar "Onlar olmasa bayrağımız başkalarının elindeydi. Bu nedenle bizim bayramımız burada başlıyor" diye konuştu. 15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak'ın ailesi de Edirnekapı'daydı. 17 yaşında şehit olan Ayabak'ın ablası Gülbeyaz Ayabak, büyükannesi ile birlikte kardeşinin mezarı başında dua okudu. Gülbeyaz Ayabak "Acımızı paylaşan herkese gönülden minnettarız. Bize yalnız olmadığımızı hissettiriyorlar, çok mutlu oluyoruz" dedi.

BAYRAMIMIZ BURADA BAŞLAR
2016'da oğlunu trafik kazasında kaybettiğini söyleyen ve Edirnekapı Şehitliği'ne ziyarete gelen Mehmet Yeşilyurtlu(62) "Aile kabristanımızdan önce şehitliğe geldim. Şehitlerimiz her zaman en önde gelir. Onlar olmasaydı bayrağımız başkalarının elinde olurdu. İşte bu nedenle bizim bayramımız burada başlıyor. Şehitlikten çıktıktan sonra oğlumun mezarı başına gideceğim ve ona ölmüşlerimize dua okuyacağım. Vatandaşlar da ilk geleceğimiz yer şehitlik olacak" diye konuştu.
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15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak’ın ablası: Acımızı paylaşanlara minnettarız
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