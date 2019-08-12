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Müşterek Harekat merkezi oluşturma çalışmaları başladı

Milli Savunma Bakanlığınca, Suriye'de oluşturulacak 'ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında ön hazırlık için 6 kişilik ABD heyetinin 'ya ulaştığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 12.8.2019 15:50 Güncelleme Tarihi: 12.8.2019 16:08
Müşterek Harekat merkezi oluşturma çalışmaları başladı

Milli Savunma Bakanlığınca, Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge'ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında ön hazırlık için 6 kişilik ABD heyetinin Şanlıurfa'ya ulaştığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulması için çalışmaların başladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda ön hazırlık maksadıyla 6 kişilik ABD heyeti Şanlıurfa'ya ulaşmıştır. Harekat Merkezi'nin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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Müşterek Harekat merkezi oluşturma çalışmaları başladı
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