Bayramın ilk günü şehit haberi geldi

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Şırnak'tagörev yapan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Altınyurt, önceki gün Bestler Dereler bölgesinde operasyona çıktı. Kayalık arazide başka bir bölgeye intikal sırasında, dengesini kaybeden Uzman Çavuş Hakan Altınyurt, 25 metrelik kayalıklardan düşerek şehit oldu. Bekar olan Altınyurt'un Ankara'da yaşayan ailesi, acı haberle yıkıldı. Şehit için Ankara Ahmet hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Şehidin kız kardeşi "Gardaşım, bayramın mübarek olsun" diyerek gözyaşı döktü. Şehit Altınyurt'un naaşı daha sonra Sincan Cimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.HAKAN GÖKKAYA