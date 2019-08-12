Prof.Dr. Güven Önal: Bilgi kirliliğiyle madenciliğimiz hedef alınıyor

40 KİLOMETRE UZAKTA

SU HAVZALARINI KİRLETMEZ

DÜNYADA 870 ALTIN MADENİ VAR

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Çanakkale'nin Kirazlı bölgesindeki altın madenini konuşuyor.CHP ve HDP medyasının başlattığı propagandaya, yabancı medyanın Türkiye'deki uzantıları da dahil olunca büyük bir bilgi kirliliği oluştu.Madencilik denilince ilk akla gelen isimlerden olan İTÜ Öğretim Üyesi Maden Y. Mühendisi Prof. Dr. Güven Önal'a tartışmanın tüm detaylarını sorduk.Altınmadeni ruhsatı Kaz Dağları Milli Park sınırına40 kilometre uzakta. Bölgede 2 adet kömüryakan enerji santrali, 2 metal maden işletmesive sanayi tesisleri bulunmakta.Hiçbir madenin yerini seçmeimkanı yoktur. Maden nerede ise orada işletilir.Altın dahil tümmadenler dünyanın her yerinde aynı yöntemlearanır. Maden sondajlarında su ve kil dışındabir madde kullanılmaz. Altın sondajlarıda aynı yöntemle yapılır. Arama safhasındakesinlikle siyanür kullanılmaz.Madenler işletilipbittikten sonra, rehabilitasyon yapılarak,orman ise tekrar ormana,tarım arazisi isetarım arazisinedöndürülür.Dünyada ve Türkiye'de çok sayıda örneği var.Çevre mevzuatına göre, rehabilitasyon zorunludur, üretici şirket, rehabilitasyon teminatını öder. Geri dönülmeyecek bir tahribat söz konusu değildir.Söz konusu madende, takriben bin kişinin çalışacağı belirtilmektedir. Söz konusu altın madeninin, yatırımı 500 milyon dolar, işletme gideri (6 yıl) 815 milyon dolar, toplam 1.315 milyar dolar. Bu meblağın yüzde 80'i yani yaklaşık 1 milyar doların çevredeki il, ilçe ve köylere gideceği, ayrıca devlet hakkı, vergi, orman ve ruhsat harçları olarak devlete, yaklaşık 100 milyon dolar ödeneceği, şirketin net karının ise 470 milyon dolar düzeyinde olacağı, fizibilite raporundan anlaşılmaktadır.Türkiye'de 13 altın madeni üretim yapmakta, yıllık üretim 30 - 35 ton arasında. En eski altın madeni Bergama Ovacık, 18 yıldır çalışıyor, Ovacık'ta ve diğerlerinde herhangi bir çevre zararı görülmedi.Elbette önemli. Bakın 7 gelişmiş ülkenin bu macerasını inceleyin.Hepsi 1800'lü yıllarda madenciliğini geliştirmiştir. Eğer Osmanlı madenciliğini geliştirseydi belki de yıkılmayacaktı.Bugün kişi başına düşen milli gelirimiz çok ileri seviyede olacaktı.Bizim kadar yaşanmıyor. O ülkelerde başka bilgi kirliliği yok. İkincisi ise kurallar oturmuş durumda.ABD'de her eyaletin madencilik kuralları bellidir ve herkes bu kurallara harfiyen uyar.Vatandaş da bu kurallara uyulduğunu bilir.Devlet kurumları bu kurallar konusunda çok titizlik göstermeli ve bu tür tartışmalar yaşanmamalı.Madenlerin üretimi, ağır sanayi kurulmasını, sanayi devriminin gerçekleşmesini dolayısı ile ülkelerin gerçekten kalkınmasını ve halkın refah düzeyinin artmasını sağlar. Çanakkale'deki tartışma, tüm madenciliği hedef alır hale gelmiştir.Ayrıca, inanılmaz bir bilgi kirliliği oluşmuştur.Birtakım ihmaller sonucunda kamuoyunda tepkilere neden oluşmuşsa araştırılmalıdır. ÇED raporunda belirtilen ağaçtan fazlası kesilmişse mutlaka soruşturulmalıdır.Siyanürile altın aranmaz. Siyanür yalnızcaaltının kimyasal olarakçözündürülüp, zenginleştirilmesindekullanılır. Su havzalarınınkirlenmesi mümkün değildir.Basında belirtilen 195 bin ağaçkesildiğine ait bilginin kanıtı bulunmuyor.ÇED raporunda tüm işletme ömründe, 45 bin ağaç kesileceği belirtiliyor. Orman otoritelerinin verdiği bilgiye göre şu ana kadar 13 bin 400 ağaç kesilmiştir. Ağaçlar Orman Bölge Müdürlüğü'nce kesilmektedir.Türkiye'de yaklaşık yılda 200 ton altın kullanılıyor.Yerli üretimi çıkardığımızda yılda 160 ton civarında altın ithal edilmektedir.Bu ithalata bugünkü değer ile 7,7 milyar dolar ödenmektedir.Bu çok açık. Özellikle AlmanlarTürkiye'de altın madenciliğiningelişmesini istemiyor. Alman vakıfları1996-2002 yılları arasında ülkemizdebu yönde faaliyet gösterdi. Sadece altın değil madenciliğin gelişmesini istemiyorlar. Türkiye eğer madenciliğini geliştirirse kendi ağır sanayisini de ortaya koyacak. Türkiye şu anda hala pazar durumunda. Madenciliğini geliştirirse pazar olmaktan kurtulacak.Bu konudagüncel bir bilgi yok ancak 2 yılönceki araştırmaya göre dünyadaaktif 870 altın madeni bulunuyordu.Bu rakamın günümüzdedaha da arttığını söyleyebiliriz.ABD ve Kanada gibi dünya lideriülkelerin yanında Güney Afrika,Avustralya ve Çin'de altınmadenleri mevcut.Avrupa'da ise Romanya,Bulgaristan, İsveç, Finlandiya,İspanya ve İtalya altın üretenülkeler.