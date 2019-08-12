Görevimizi milletimizden aldığımız güçle ve inançla yapıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Mardin, Siirt ve Şırnak'ın kesiştiği, ulaşımın sadece havadan yapıldığı ve terörle mücadelede önemli konumda olan Küpeli (Gabar) Dağı'ndaki üs bölgelerinde görev yapan askerler, Kurban Bayramı'na vatan nöbetinde girdi. Küpeli Dağı'ndaki geçiş noktalarını gündüz ve gece görüş sistemleriyle 24 saat gözetim altında tutan Mehmetçik, tespit edilen hareketliliğe tank, top ve çok namlulu roketatarlarla anında müdahale edip, Irak ve Suriye'den yurda terörist girmesini engelliyor. Küpeli Dağı'nda konuşlu 6'ncı Komando Tugayı'na bağlı Yağızoymak Tabur Komutanlığı ve bağlı üs bölgelerinde görev yapan askerler bir araya gelip, bayramlaştı. Piyade Binbaşı Salih Alasu, milletten aldıkları güç ve inançla görev yaptıklarını belirterek, "Şehit aileleri, gazilerimiz ve tüm milletimizin Kurban Bayramı'nı kutlarız" dedi.