Moro Müslümanları’nın ilk özgür Kurban Bayramı

BUGÜN NELER OLDU

'UzakDoğu'nun Filistin'i' olarak bilinen Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde, yaklaşık 60 yıldır verilen özgürlük mücadelesinin sonunda kazanılan özerkliğin ardından ilk Kurban Bayramı kutlandı. Moro Müslümanları'nın kalbi olan Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde yarım asırdan uzun süredir devam eden ve yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan iç savaş sonunda taraflar anlaşmış ve Müslüman Moro halkı özerkliğe yüzde 85'le 'evet' diyerek Özerk bir yapıya kavuşmuştu. Dünyanın dört bir tarafında ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) da Filipinler'deki 7 bin adadan biri olan Mindanao Adası'ndaki Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde kurban kesimi gerçekleştirerek Moro Müslümanlarını yalnız bırakmadı. Moro Müslümanlarının bayram coşkusuna ortak olan TDV gönüllüleri, Cotabato (bölgesel başkent) kentinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde Filipinli Müslümanlarla bayram namazı kıldı. Moro Müslümanları ile sarılarak bayramlaştı ve çikolata ile şeker dağıttı. Ardından kurban kesim alanına geçen gönüllüler, iki hisselik büyükbaş hayvanın vekaletle kesilmesinin ardından kapı kapı kurban dağıtımı gerçekleştirdi. TDV gönüllüleri yaklaşık 12 bin aileye kurban eti dağıttı. Moro Müslümanları kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Türk halkına teşekkür etti. TDV'nin Filipinler kurban programı ekip lideri olan Yahya Uyar, "Mesafelerimiz uzak olabilir ama Moro Müslümanları her zaman Türk halkının kalbinde ayrı bir yeri var" diye konuştu. Türk Diyanet Vakfı bu yıl 149 ülkenin 443 bölgesinde 20 milyon ihtiyaç sahibine ulaştı.