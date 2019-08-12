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Son dakika: için ABD'li askerler 'da

Son dakika haberi... ŞANILURFA'da ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat sonrası kurulan ''nde görevlendirilecek ilk Amerikalı askerler kente ulaştı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2019 13:53 Güncelleme Tarihi: 12.8.2019 13:59
Son dakika: Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da

ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihlerini arasında düzenlenen toplantılarda Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı. Mutabakat çerçevesinde Şanlıurfa'da Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Merkezde görev yapacak 90 kişilik ilk Amerikalı askeri birlik ise bugün kente geldi. Şanlıurfa GAP Havaalanı'na inen askerler daha sonra otobüslerle hareket ederek merkeze ulaştı.

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Son dakika: Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da
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