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"Amatör denizcilik"te 1 milyon hedefine geri sayım

Ulaştırma ve , " ile Bakanlığımız merkez teşkilatına yapılan başvurularla günümüze kadar 650 bine yakın '' verdik. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e kadar bu sayının 1 milyona ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2019 09:11 Güncelleme Tarihi: 14.8.2019 09:11
Amatör denizcilikte 1 milyon hedefine geri sayım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, amatör denizcilikte hedefi açıkladı.

ÜCRETSİZ EĞİTİM PROGRAMI

Bakan Turhan, "İnsanımızın yüzünü denizlere çevirmek, ufkun ötesini görmelerini sağlamak için amatör denizcilikle ilgili ülke genelinde ücretsiz temel eğitim programlarını başlattık" dedi.

2023 YILINA KADAR 1 MİLYONA ULAŞMASINI BEKLİYORUZ

Bakan Turhan ayrıca, "71 Liman Başkanlığı ile Bakanlığımız merkez teşkilatına yapılan başvurularla günümüze kadar 650 bine yakın 'Amatör Denizci Belgesi' verdik. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e kadar bu sayının 1 milyona ulaşmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Amatör denizcilik"te 1 milyon hedefine geri sayım
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