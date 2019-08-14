Dini özgürlük ve azınlık haklarında devrim

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti hükümetleri döneminde dini özgürlükler alanında önemli düzenlemeler yapıldı. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı azınlıklar ile ilgili 'sessiz devrim' olarak nitelendirdiği çalışmayı kamuoyu ile paylaştı. İşte o uygulamalardan bazıları: 2012'de 50 yıllık bir aranın ardından Rum yayınevi faaliyete geçti. 2015'te bir Süryani köyünün ismi iade edildi. 2016'da soy kodu uygulaması kaldırıldı. Trabzon'da 2010'da Sümela Manastırı'nda 88 yıllık aradan sonra ilk ayin yapıldı. 2015'te Uluslar arası Holokost Kurbanlarını Anma Günü kapsamına ilk kez Ankara'da anma töreni düzenlendi. Yine aynı yıl Türkiye Yahudileri ilk kez kamuoyuna açık bir meydanda Hanuka Bayramı kutladı. 2016'da Edirne Büyük Sinogogu'nda 41 yıl aranın ardından ilk kez düğün merasimi gerçekleştirilmdi. Yine aynı yıl TBMM'de ilk kez gayrimüslim bir milletvekilinin talebi üzerine pazar ayini için ara verildi. AK Parti döneminde azınlık vakıflarına ait gayrimenkul ve arazilerin iadesine başlandı. Bu kapsamda bin 15'ten fazla arazi iade edildi. Ermeni Cemaati Vakfı'na 400'den fazla gayrimenkul geri verildi. 2015 yılında Gökçeada Özel Rum Ortaokulu ilk kez, lisesi ise 40 yıl sonra tekrar hizmete girdi.