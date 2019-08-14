Son dakika: Güvenli Bölge ile ilgili flaş gelişme! İHA'lar göreve başladı...

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini, bölgede insansız hava araçlarının görev icra etmeye başladığını açıkladı.

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"İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIMIZ GÖREV İCRA ETMEYE BAŞLAMIŞTIR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bölgede İnsansız Hava Araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır" denildi.

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