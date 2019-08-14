Suriye için iki kritik zirve

BUGÜN NELER OLDU

ABD ile 'barış koridoru' mutabakatı kapsamında kurulacak Müşterek Harekât Merkezi için çalışmalar sürerken, Türkiye önümüzdeki günlerde iki kritik Suriye Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Türkiye, Suriye'deki siyasi geçiş sürecinin sağlanması için diplomatik temaslarını aktif bir şekilde devam ettiriyor. İlk zirve, Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılacak üçlü zirve olacak. 11 Eylül'de Ankara'da yapılması planlanan zirve, üç ülkenin Suriye konusunda beşinci kez buluşacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani katılacak. Zirvede, başta İdlib, Münbiç ve Fırat'ın doğusu olmak üzere Suriye'deki gelişmeler, Suriye sınırı boyunca oluşturulması planlanan barış koridoru, Suriye'deki siyasi geçiş süreci, Suriye'de Anayasa Komisyonu çalışmaları ve insani yardım faaliyetleri ele alınacak. Toplantıda, terörle mücadelede işbirliği konusu da değerlendirilecek. Zirve kapsamında, liderler ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.İlki 22 Kasım 2017'de Rusya'nın Soçi kentinde, ikincisi 4 Nisan 2018'de Ankara'da, üçüncüsü 7 Eylül 2018'de İran'ın başkenti Tahran'da yapılan zirvenin, dördüncüsü 14 Şubat'ta Soçi'de yapılmıştı. Ankara'daki beşinci toplantının ardından altıncı toplantıya İran ev sahipliği yapacak. Üçlü Suriye Zirvesi'nin ardından Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya'nın katılımıyla dörtlü Suriye Zirvesi'nin ikincisinin İstanbul'da yapılması planlanıyor.BaşkanErdoğan, önümüzdeki dönemde diplomasi çalışmalarını yoğun şekilde sürdürecek. Erdoğan, 24 Eylül'de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmelerine katılacak. BM Genel Kurulu'na hitap edecek olan Erdoğan, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan'ın ayrıca, ABD'li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD'deki Türk ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi de planlanıyor. Erdoğan, 3 Ekim'de ise Azerbaycan'da düzenlenecek Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne katılacak. 3 Ekim 2009'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kurulan Türk Konseyi'nin kuruluşunun 10. yıldönümü burada düzenlenen etkinlikte kutlanacak. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın üye, Macaristan'ın gözlemci ülke olduğu Türk Konseyi Zirvesi'nde Erdoğan liderlerle ikili görüşmeler yapacak. Zirvede Türk Dili Konuşan Ülkelerin Ortak Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluşunun tamamlanması ve Yatırım Fonu'nun tesis edilmesi, karşılıklı ticari, ekonomik, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi masaya yatırılacak.