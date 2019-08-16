Eruh ilk şehidi unutmuyor

Terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984 akşamı saat 21.30'da Siirt'in Eruh ve Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde başladığı ilk silahlı saldırıların üzerinden 35 yıl geçmesine rağmen geride bıraktığı acılar ilk günkü tazeliğini koruyor. Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Erzincanlı Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın, saldırıyı bildirmek için telsizin başına geçtiği sırada teröristlerce şehit edildi. Eruhlular, Aydın'ın adını hem gönüllerde hem çeşitli mekanlarda yaşatmayı sürdürdü. İlçe merkezindeki meydanda adına saat kulesi yapılan ve en büyük caddeye de ismi verilerek anıtı dikilen Süleyman Aydın'ın hatırasını yaşatmaya çalışan bazı vatandaşlar çocuklarına Süleyman ve Aydın ismini verdi. Eruh Kaymakamı Murtaza Dayanç, "Süleyman Aydın şehidimiz, PKK terör örgütüne vermiş olduğumuz ilk şehidimizdir. Biz kendisini rahmetle, şükranla anıyoruz. Şehidimiz rahat uyusun, kanı yerde kalmamıştır. Süleyman Aydın ismi Eruh ilçesinde layıkıyla yaşıyor" dedi. Saldırının yaşandığında 32 yaşında olan Emin Beştaş "Mütevazı ve sosyal ilişkileri iyi bir insandır. Eruhlular kendisini yakinen tanıyor ve seviyordu. 35 yıl geçmesine rağmen hala kendisini unutmadık, gönlümüzde yaşıyor" diye konuştu. Ömer İnan "Onu bir kardeşimiz olarak gönüllerimizde yaşatıyoruz" derken, Abdurrahman Dayanan "Onu Eruhlu olarak kabul edip, gönüllerimizde yaşatıyoruz" dedi.



VATAN SİZE MİNNETTAR

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı da "Ülkemizin huzurunu bozmaya niyetlenenlerin hevesleri daima kursaklarında kalacaktır. Bu vatan size minnettardır" dedi. AA



TERÖR BITECEK KARDEŞLIK TÜRKÜLERI SÖYLENECEK

Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın'ın Erzincan'ın Çağlayan beldesi Mertekli Mahallesi'nde bulunan ve isminin verildiği mezarlıktaki kabri sıkça ziyaret ediliyor. Şehit Aydın'ın ağabeyi Cemal Aydın, "Başka hanelere ateş düşmemesini, başka çocukların yetim büyümemesini temenni ediyorum. Bu terör bitecek kardeşlik türküleri söylenecek" dedi. AA