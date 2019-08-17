Türkiye Maarif Vakfı FETÖ izlerini siliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekillerinin sorularını Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün'ün bilgi notuyla yanıtladı. Akgün'ü bilgi notunda ise FETÖ'nün sözde okullarına karşı ve FETÖ'nün yurtdışındaki okullarının izlerini silmek üzere kurulan Maarif Vakfı okullarına ilişkin önemli bilgiler yer aldı. Buna göre halen 55 ülkede faaliyet gösteren Maarif Vakfı'nın 34 ülkede 291 okulu bulunuyor. Bunlardan 217'si ise FETÖ'den devralınan okullardan oluşuyor. Vakfın FETÖ iltisaklı okulları devraldığı ülke sayısı ise 18'e ulaştı.

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18 ÜLKEDE DEVRALDI

Akgün'ün verdiği bilgilere göre Gine, Somali, Sudan, Kamerun, Kongo Halk Cumhuriyeti, Mali, Moritanya, Nijer, Tunus, Çad, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gabon, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti, Afganistan, Venezuela, Pakistan ve Etiyopya olmak üzere 18 ülkede FETÖ iltisaklı okullar devralındı.

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SIKI DENETİM

Akgün bilgi notunda, Türkiye Maarif Vakfı'nın Türk Medeni Kanununda öngörülen Vakıf özel hukuk tüzel kişiliğine haiz olduğunu belirtirken denetim makamının ise Vakıflar Genel Müdürlüğü olduğunu vurguladı. Denetim prosedürü doğrultusunda Vakıflar Genel Müdürlüğünce istenen gerekli doküman ve belgelerin mevzuatta öngörülen aralıklarla sunulduğunu belirten Akgün yine Türkiye Maarif Vakfı Kanunu uyarınca oluşturulan Denetim Kurulu'nun 3 aylık periyodlarla vakfın iç denetimini gerçekleştirerek yılsonunda Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne sunduğunu söyledi. Akgün bunların yanı sıra yılda asgari bir kez olmak üzere bağımsız denetçilerden denetim raporu hazırlanması hizmeti alındığını ve bu raporların yine Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne sunulduğunu kaydetti.



28 BİN ÖĞRENCİ VAR

2019 dönemi mezun öğrenciler hariç okullarda eğitim gören öğrenci sayısı 28 bin 703. Vakıf, 206'sı Türk olmak üzere 3 bin 218 öğretmeni yurtdışında istihdam ediyor. Eğitimcilerin 88'ini Milli Eğitim Bakanlığı kökenli eğitimciler oluşturuyor. Toplam personel sayısı ise 263'ü Türk olmak üzere 5 bin 124.



723 MİLYONLUK KAYNAK

AKGÜN'ÜN bilgi notunda vakfın kuruluş tarihi olan 2016 yılından itibaren devlet bütçesinden Maarif Vakfı'na 723 milyon 200 bin lira aktarıldığı bilgi de yer alıyor. Vakfın kuruluşundan itibaren nakdi bağışların miktarı ise 18 milyon 569 bin 83 lirayı buluyor.