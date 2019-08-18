'Güvenli Bölge'de asıl hedef terör devletçiklerini önlemek

Türkiye'nin Suriye'deki tek derdi güvenli bölge değil. PYD'nin sınırımızda varlık göstermesi başlı başına bir sorun. Ve bu bölgeden Türkiye'ye yönelik terör saldırısı ihtimali öncelikli görünüyor. Ancak terör saldırısına imkân sağlayacak bir bölge veya devletçik oluşması asıl derdimiz.

Güvenli bölgeyi böylesi bir devletin oluşturulmasını engellemek istiyoruz.

Yani aslında güvenli bölge politikamız savunmacı tonları olmasına rağmen uzun vadede terörün köküne darbe vurmak istediğimiz ve terörü ileri karakollarda durdurmak istediğimiz bir stratejinin parçası.

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