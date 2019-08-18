İmamoğlu yelekli şovdan sonra Bodrum'a geri döndü!

İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde sokaklar nehire dönerken, bir çok iş yerini su basmış ve bir vatandaş hayatını kaybetmişti.

Yaşanan bu gelişmeler esnasında Bodrum'da tatilde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaşın tepkisini çekmişti. İmamoğlu bugün yeleğini giyip zarar gören bölgelerdeki esnaflarla görüştü.



KAMERALARA GÖRÜNDÜ, TATİLE GERİ DÖNDÜ!

Süper Haber'in ahberine göre vatandaşlara gerekenin yapılacağını belirten İmamoğlu daha sonra ise Bodrum'a geri döndü. İmamoğlu 15:40 uçağıyla tatiline devam etmek üzere Bodrum'a döndü.

İHALE İPTAL EDİLDİ, RÖGARLAR TEMİZLENMEDİ

Yaşanan sel felaketinde önemli payın İmamoğlu'nun rögar mazgallarını temizlemek ve yağmurlara hazırlık için yapılan ihaleyi iptal etmesi olduğu iddia edildi. Edinilen bilgilere göre ihalenin iptal edilmesi nedeni ile 15 günde bir temizlenmesi gereken su tasfiye kanalları temizlenmediği için tıkandı ve selin daha büyük zarar vermesine neden oldu.

Böyle ciddi iddialar gündemdeyken ve önemli sorular cevap beklerken İmamoğlu'nun yarım kalan tatiline devam etme kararı tepkilere neden oldu.