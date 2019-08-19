Son dakika: 29 ilde dev operasyon! 418 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere toplam 29 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 418 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalamaya dönük operasyonlar devam etmektedir.

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir BelediyeBaşkanları görevden alındı!

3 BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Sabah saatlerinde yaşanan son dakika haberine göre Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden alındı.

MARDİN'DE BELEDİYE BİNASI ÇEVRESİNDE POLİS ÖNLEMİ



Bu arada Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün kentte olmadığı ifade edildi. Ancak, Van ve Diyarbakır ile eş zamanlı Mardin'de de Çevik Kuvvet polisi Belediye binası önüne gelerek önlem aldı. Belediye binası çembere alınırken yine bir grup polis, içeriye girdi.

VAN'DA DA SABAH HAREKETLİ SAATLER YAŞANDI



Gözaltı iddiaları Van'da da hareketli saatler yaşanmasına neden oldu. DHA muhabirinin bu iddialarla ilgili saat 03.45'te görüşünü aldığı Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın danışmanı Abdullah Kılıç, telefon görüşmesinde konu ile ilgili bilgileri olduğunu ifade etti. Kılıç, Başkan Ertan ile görüştüğünü ancak kendilerine bu durumla ilgili herhangi bir tebligatın gelmediğini söyledi.





Bu sırada Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, saat 02.00'de Büyükşehir Belediye binasının önüne gelerek güvenlik önlemi aldı. Sabah saat 06.00'da ise Çevik Kuvvet ekipleri TOMA'lar desteğinde belediye binasına gelerek barikatlar kurdu. Belediye binasını önünde yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekerken, bir grup polis ise içeriye girdi. Polisin belediye binasında arama yaptığı ileri sürüldü.

Adana'da PKK/KCK operasyonu: 23 gözaltı kararı

POLİS EKİPLERİ BELEDİYEYİ ÇEMBERE ALDI, BARİKATLAR KURDU



Bekleyiş sabah saat 05.30 sıralarında çok sayıda Çevik Kuvvet ekibinin TOMA'lar eşliğinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gelmesiyle son buldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önüne konuşlandırılan çevik kuvvet ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik amacıyla 10 TOMA, belediye binası önünde önlem aldı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükşehir Belediyesi binası önüne bariyer yerleştirdi. Yaklaşık 100 dolayında polis memuru ise Belediye binasına girdi.





Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bu sabah geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Bu sabah saat 05.30 dolaylarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önüne konuşlandırılan çevik kuvvet ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik amacıyla 10 TOMA belediye binası önünde konuşlandırıldı. Güvenlik şube ekipleri Belediye binası önüne bariyer yerleştirdikten sonra da içeri girdi. Yaklaşık 100 dolayında polis memuru Belediye binasına girdi.