Bahçeci Tüp Bebek Merkezi ile ilgili yeni skandal

İstanbul'da yaşayan çift, normal yollardan bebek sahibi olamayınca Beşiktaş'taki Bahçeci Tüp Bebek Merkezi'ne başvurmuş, aileye embriyo transferi yapılmıştı. Çift, doğum sonrası büyük bir şok yaşamış ve doğan bebeklerinin kendilerine ait olmadığı belirlenmişti. Tüp bebek merkezinin yetkilileri ise "embriyolar karışmış kusura bakmayın" diyerek skandalı geçiştirmeye çalışmıştı.

AİLELERİ YÖNLENDİRDİ DİYE

Tüp bebek merkezinde bu skandalın patlak vermesi ardından, merkezde görevli Dr. Tansel Kaplancan, kurumdan ayrılmıştı. İddiaya göre Kaplancan, bebekleri karışan ailelere manevi destek vererek haklarını araması için yardım etmiş ve adli yollara başvurmasını sağlamıştı. Bahçeci Tıp Merkezi sahibi Mustafa Bahçeci ise bu sebepten dolayı Tansel Kaplancan'a husumet gütmeye başladı. Yine iddiaya göre Bahçeci, Kaplancan'dan intikam almak için bir plan yaptı.

Doktor Mustafa Bahçeci

RUHSATSIZ SİLAH, KİRALIK ARAÇ..

Adliyeye yansıyan olaya göre, şoförü R.U.'yla anlaşma yaşan Bahçeci, şoförünü ilk olarak anlaşmalı şekilde işten çıkarttı. Yapılan plan doğrultusunda patronundan bir miktar para alan R.U., ruhsatsız bir silah alıp galeriden günlük araç kiraladı. Kiralık araçla birlikte Tansel Kaplancan'ı takip etmeye başlayan şoför, trafikte sıkıştırdığı doktorun aracına 3 el ateş etti. Olay yerinden uzaklaşan R.U., Bahçeci'nin yanına giderek işin tamamlandığını söyledi ve Bahçeci'den 18 bin lira aldı.

Dr. Tansel Kaplancan

AZMETTİRİCİ MUSTAFA BAHÇECİ

Aradan bir müddet geçtikten sonra şoför R.U., kalan parasını Bahçeci'den tahsil etmek istedi. Fakat Bahçeci, işten çıkarttığı şoförünün telefonlarına çıkmadığı gibi görüşmeyi de reddetti. Bunun üzerine R.U., Ortaköy Polis Merkezi'ne giderek, Tansel Kaplancan'ın aracını kurşunladığını itiraf edip, azmettiricisinin Mustafa Bahçeci olduğunu kaydetti.

Şoför R.U.

'PLANI ANLATTI'

İfadesi alınan R.U., Bahçeciyle yaptığı planı detaylıca savcıya anlattı. Pişman olduğunu kaydeden R.U., 'Bahçeci'nin yönlendirmesiyle az kalsın hayatım mahvolacaktı. Silahı aracın alt kısımlarına yönlendirmiştim. Tansel Kaplancan'ın zarar görmediği için çok mutluyum.' İfadelerini kullandı. Savcılık, ifadesi sonrası R.U.'nun adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Başlatılan soruşturma kapsamında Mustafa Bahçeci, olayın azmettiricisi olarak 'Şüpheli' sıfatıyla ifade verecek.