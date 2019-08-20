Bakan Yardımcısı kaza kurbanı

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun (62),Van'ın Erciş ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" programının ardından Ahlat'a geçen Dursun, buradaki incelemeleri sonrası kara yoluyla Van'a hareket etti. Dursun'un içinde bulunduğu 27 AAL 348 plakalı araç, Erciş ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi yakınlarında saat 16.20 sıralarında şarampole devrildi. Kazada, Dursun hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili açıklama yapan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Aracın tek taraflı mucura kaptırılmasıyla kaza gerçekleşiyor. Olay 112'ye düştükten 12 dakika sonra sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale etti. Tüm müdahalelere rağmen Haluk hocamız hayata geri döndürülemedi" dedi. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralıları ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy durumu ağır bir yaralının ambulans uçakla Ankara'ya nakledileceğini söyledi.Prof. Dr. Dursun, kazadan önce katıldığı 4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni'nde "Malazgirt'i, Çanakkale'yi, Sakarya'yı ve Sarıkamış'ı hatırlamadan tarihimizi doğru yorumlamak, anlatabilmek ve aktarabilmek çok mümkün değil. Ayağımızın buraya basması lazım. Temelimiz Anadolu'dur, Malazgirt'tir, Sakarya'dır Sarıkamış'tır, Ahlat'tır ve Kudüstür" diye konuşmuştu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için bugün Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek. Dursun için saat 14.30'da gerçekleştirilecek törenin ardından, Sultanahmet Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Dursun'un cenazesi, daha sonra Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında defnedilecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı taziye mesajında, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Beyefendi'nin bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini teessürle öğrendim. Birçok alanda ülkemize eşsiz hizmet ve katkıları olan Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yayımladığı taziye mesajında, "Kıymetli hocamız Ahmet Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da birer taziye mesajı yayımladı.PROF. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim Dalında profesör oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Ayasofya Müzesi Başkanlığı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü, Bakanlık Müsteşarlığı yaptı. Dursun, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Kurul Üyesiydi.