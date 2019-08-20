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Başkan Erdoğan'a Rektörlüğü'nü ziyareti sonrası yoğun ilgi

Başkan , dün trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenaze töreninin ardından  Rektörlüğü'nü ziyaret etti. Erdoğan, Sultanahmet'teki Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaretinin ardından dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlarla ve turistlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çekildi.

Giriş Tarihi: 20.8.2019 20:24 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 20:25
Başkan Erdoğan'a Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nü ziyareti sonrası yoğun ilgi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu.

Başkan Erdoğan, Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Sultanahmet Camisi'nde ikinde vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından, Sultanahmet'teki Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti. Burada bir süre kalan Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Başkan Erdoğan'a Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nü ziyareti sonrası yoğun ilgi

Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların yanına giden Erdoğan, sohbet ettiği vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Bazı vatandaşlar Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıtırken, bir vatandaş da Erdoğan'a çiçek takdim etti.

Burada aralarında akademisyen, tarihçi ve yazarların bulunduğu bir grupla da sohbet eden Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Mahir Ünal ve Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

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Başkan Erdoğan'a Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nü ziyareti sonrası yoğun ilgi
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