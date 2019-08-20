CHP’li başkandan Hz. Muhammed’e hakaret

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İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden "Biz pilavı eliyle yiyen, deve sidiği içen, kadın aşağılayan Arab'ın ümmeti değiliz" yazılı bir paylaşımda bulundu. Hz Muhammed'e (s.a.v.) hakaret içerikli paylaşım üzerine, hem takipçileri hem de diğer sosyal medya kullanıcıları Karakayalı'ya yoğun tepki gösterdi. Yorumlarda, Karakayalı'dan özür dilemesini istedi. Bunun üzerine Karakayalı önce hesabın kendisine ait olmadığını öne sürdü. Bir müddet sonra da hesabın kendisine ait olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Karakayalı, tepkilere neden olan paylaşımında Hz. Muhammed'i (s.a.v.) kast etmediğini savundu. Karakayalı açıklamasında, "Ben siyasi görüş olarak Türk milliyetçisi, Atatürk ilkelerine bağlı ve Müslüman olup, Allah-Peygamber inancı olan bir insanım... Hesabımdan yapılan asılsız şekilde yazılan yazıdan ise haberim yoktur ve danışmanlarım kendi bireysel düşüncesi ile kendileri yazmıştır ve neticesinde bilgim dışında yazıldığı için de kaldırılmıştır" dedi. AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş da Karakayalı'ya "Manevi değerlere, mukaddesata, ulvi kıymetlere ve Peygamber Efendimize (s.a.v) dil uzatan Karakayalı, sefalet ve hüsran içerisindedir" diyerek tepki gösterdi. SABAH