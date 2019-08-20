Cumhuriyet Savcısına "Hakkı olmayan yalıya tecavüz" davası!

Cumhuriyet Savcısı Hakan Taş hakkında Heybeliada'da bulunan tarihi eser İlyas Koy Yalısı'nın sahibi olmadığı halde kullandığı, bir bölümünü kiraya verdiği iddiasıyla yargılanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hüseyin S., Mehmet B. ve Şerif Ü.'nün Heybeliada Mektep Sokak numara 2'de bulunan birinci derece korunması gerekli ahşap yapıların hissedarı oldukları, Cumhuriyet Savcısı Hakan Taş'ın hiçbir sıfatı olmadan 1987 yılından beri taşınmazlarından birisini işgal ettiği ve haksız kazanç elde ettiği kaydedildi.

İÇERİ DAHİ ALMADI

Müşteki Mehmet B. savcılık ifadesinde, Heybeliada'da bulunan yaklaşık 5 dönümlük araziyi 2015 yılında satın aldığını, 20 yıldan daha fazla Hakan Taş tarafından kullanılıp kiraya verildiğini, hukuken malik olmalarına rağmen Taş tarafından kontrol edilen yapıdan içeri dahi giremediklerini söyledi.

Mehmet B., Hakan Taş tarafından yapının kendilerine teslim edilmemesi ve başkalarına kiraya verilmesi yüzünden Heybeliada'nın bağlı bulunduğu Adalar Kaymakamlığı'na işgalin sona erdirilmesi amacıyla şikâyette bulunmalarına rağmen sonuç alamadıklarını kaydetti. Diğer müşteki Hüseyin S. ise, şüphelinin masraf ettiğini ileri sürerek burayı devretme karşılığında kendilerinden binadan çıkma karşılığı 420 bin Euro istediğini kaydetti.

BABASI 80'Lİ YILLARDA KİRALAMIŞ

Cumhuriyet Savcısı Hakan Taş ise ifadesinde, şikâyete konu İlyas Koy Yalısı'nın 2004 yılında vefat eden babası Fikri Taş tarafından 1980'li yılların başında soyismini İpek olarak hatırladığı İstanbul'da bulunan gayrimenkulleriyle ilgilenen avukat tarafından kiralandığını, gayrimenkulü yaklaşık 35 yıldır yazlık olarak kullandıklarını, babası tarafından buraya yaklaşık 1 milyon dolar masraf yapıldığını söyledi. Taş, şikayetçilerin sahte belgeler ve vekaletlerle bu gayrimenkulün bir kısmını aldıklarını, babası tarafından kendisine bırakılan gayrimenkule ilişkin mirasçı listesini kontrol ettiğinde şikayetçileri göremediğini ve şikayetçilerle Adalar Asliye Hukuk Mahkemesi'nde davaları olduğunu ifade etti.

Savcılıkça tapuda yapılan araştırmada, şikâyetçilerin şikâyete konu taşınmaz üzerinde pay sahibi oldukları, Taş'ın ise tapuda hiçbir hakkının bulunmadığı anlaşıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Hakan Taş'ın Heybeliada İlyas Koy Yalısı'nı malik, hissedar, yetkili ya da hak sahibi gibi hiçbir sıfatı olmadan kullandığı, bazı bölümlerini kiraya verdiği, böylece haksız kazanç elde ettiği belirtildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Savcı Taş hakkında 'Hakkı olmayan yere tecavüz' suçundan kamu davası açılması için yeterli şüpheli oluştuğu belirtilen iddianamede, tarafların uzlaşamadığına da işaret edildi. Halen Erzurum Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Hakan Taş, ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.