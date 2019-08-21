Alevler üç günde 500 hektarı yok etti

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Karabağlar ilçesinin Tırazlı mevkisinde 4 gün önce başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine de sıçrayan orman yangının yayılması dün durduruldu. Zaman zaman hızı saatte 70 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle müdahalenin zorlaştırdığı bölgede, alevler yaklaşık 500 hektarlık alanı etkiledi. Yangına 20 helikopter ile 200 arazöz müdahale etti.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılımıyla Türkiye'de ilk kez yangın yönetim kontrol helikopteri ile yapılan gece uçuşunda, kızılötesi termal kameralarla 12 noktadaki alevlerin belirlendiği açıklandı. Koordinatları alan yer ekipleri de Yeniköy, Beyler ve Kavacık'taki noktalara müdahalede bulundu. Karabağlar yangınının kontrol altına alınmasının ardından açıklama yapan Pakdemirli, şunları kaydetti: "Zaman zaman parlamalar olabilecektir ama bu saat itibarıyla artık söndürme çalışmaları neredeyse sonlanmış vaziyettedir. Üzülerek görüyorum ki yangın fırsatçıları var, bunların bir kısmına ben klavye silahşorları diyorum. Yangının ne olduğunu bilmeden, bu işi siyasal, kişisel ranta çevirmeye çalışan insanlar var." Öte yandan İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, İMEAK Deniz Ticaret Odası ve Ege İhracatçı Birlikleri tarafından "Doğaya Destek Ol" sloganıyla fidan dikme kampanyası düzenlendi. AAİzmir'de yaklaşık 500 hektarlık alana zarar veren orman yangınında, evlerini ve bahçeleri kül olan aileler üzüntülü. Yangında evini ve meyve bahçesini kaybeden 63 yaşındaki Hasan Poyraz "Ömür gitti. Ben artık burada yeşilliği göremem" dedi.AA