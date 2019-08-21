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Başkan Erdoğan Trump ve Putin ile görüşecek

Başkan ’ın başkanlık ettiği Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump ile görüşme yapılacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 21.8.2019 19:45 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 19:57
Başkan Erdoğan Trump ve Putin ile görüşecek

"Rejimin İdlib'e saldırılarına karşı tepkimizi Rus tarafına ilettik. Buradan rejimin ihlallerine son vermesi çağrılarını yeniliyoruz" diyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İdlib'de TSK konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacak" dedi.

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Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile de başta İdlib konusu olmak üzere bazı konuları görüşeceğini kaydeden Kalın, "Sayın Trump ile de bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz." diye konuştu.

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Başkan Erdoğan Trump ve Putin ile görüşecek
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