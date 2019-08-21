Başkan Erdoğan Trump ve Putin ile görüşecek

"Rejimin İdlib'e saldırılarına karşı tepkimizi Rus tarafına ilettik. Buradan rejimin ihlallerine son vermesi çağrılarını yeniliyoruz" diyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İdlib'de TSK konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacak" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ TOPLANDI

Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile de başta İdlib konusu olmak üzere bazı konuları görüşeceğini kaydeden Kalın, "Sayın Trump ile de bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz." diye konuştu.