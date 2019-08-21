Bu millet seni hayırla anacak

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Van'da düzenlenen ilk tören sonrası cenazesi özel uçakla İstanbul'a gönderilen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için dün Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi. Siyaset ve iş dünyasının yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı anma programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dursun hoca memleketi için koştururken, bizi derin bir keder içinde bırakarak aramızdan ayrıldı" dedi. Dursun için Sultanahmet Camisi'nde düzenlenen törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. İkindi namazının ardından cenaze namazını ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.Cenaze töreninde kısa bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "Öncelikle Haluk hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Bunun yanında tabi ilim dünyamıza da baş sağlığı diliyorum. Son zamanlarda da özellikle tabi Dicle'nin kuzularına da aşkı vardı. Ve 'Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeyeceğiz' diye bir yaklaşımı vardı. Haluk hoca hiç endişe etme Dicle'nin kuzularını Allah'ın izniyle çakallara yedirtmeyeceğiz. Onların karşısındaki dik duruşumuz aynen devam edecek. Ve bizler özellikle Haluk hocamızın yola çıktığı o günden eserinde de icra ettiği gibi şimdi aynı yere kendisini uğurluyoruz. Makamı cennet olsun" dedi. Ardından Erdoğan, Dursun'un tabutuna omuz verdi.Dursun için Sultanahmet Camisi ve Ayasofya'dan sala okundu. Cenazesi törenin ardından Kocaeli'nin Körfez ilçesine götürülen Dursun, Hereke Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1957 Kocaeli Hereke doğumlu olan Dursun, akademisyen kimliği ile ön plana çıktı. Ayasofya'nın kapsamlı restorasyon çalışmalarını yürüten Dursun, müsteşarlığı döneminde Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nı kurdu. Dursun'un, "İstanbul'da Yaşama Sanatı", "Nil'den Tuna'ya Osmanlı Yazıları", "Tuna Güzellemesi", gibi 9 kitabı bulunuyor.Dursun, hayatını kaybettiği kaza öncesi son konuşmasını yaptığı Malazgirt Kültür Merkezi'nde anıldı. Dursun, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü kapsamında düzenlenen "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni"nden ayrıldıktan sonra kaza geçirmişti. Dursun'un isminin, Muş'un Malazgirt ilçesinde önceki gün katıldığı "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni"nin yapıldığı kültür merkezine verilmesi kararlaştırıldıDursun'unhayatını kaybettiği trafik kazasının detayları da belli oldu. 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948'nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Muş'un Malazgirt ilçesindeki incelemelerinin ardından Bitlis'in Ahlat ilçesine geçen Dursun, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Dursun, Bitlis'in Adilcevaz ilçesini ziyaret ettikten sonra da Van'ın Erciş ilçesine doğru yola çıktı. Ancak Dursun ile asistanları Töre Üst ve Ferhat Küçük'ün bulunduğu 27 AAL 348 plakalı otomobil, sürücü M.Ş.B.'nin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada Dursun hayatını kaybederken, asistanları Töre Üst ve Ferhat Küçük ile sürücü M.Ş.B. yaralandı.