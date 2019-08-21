Kaz Dağları’ndaki yağmanın fotoğrafı

CHP'li belediyelerin Kaz Dağları ve çevresindeki beton yapılaşmayı gösteren fotoğraflar, istilayı ortaya koydu. SABAH'a konuşan avukat, AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin "Plansız ve rant odaklı şehirleşme sonucu neredeyse Kaz Dağları'nın zirvelerine doğru beton istilası var.

'Kaz Dağları Yalanı'nın ardına ne var?

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CHP'li belediyelerinin, Kaz Dağları ve sahillerde rant uğruna kestikleri ve kestirdikleri ağaçlar var. Denizin içine kadar giren villalar var. Mimari estetikten, tabiata uyum ve saygıdan uzak kibrit kutusu gibi üst üste dizilen betonlaşma felaketi. CHP'li belde belediyeleri bırakın arıtmayı kanalizasyon bile yapmadan Kaz Dağları'nın eteklerinde yazlıkçı betonlaşmayı teşvik edip göz yummuşlar" dedi.Balıkesir Büyükşehir Meclisi'nde, Kaz Dağları ve çevresindeki yapılaşmanın fotoğraflarını gösteren Şahin "Kaz Dağları için en büyük ve telafisi mümkün olmayan iki tehlike var: Kaz Dağları eteklerindeki yazlıkçı betonlaşma, altyapısız şehirleşme... Kaz Dağları'nda çadır kuran kampçıların endemik bitkilerin yetiştiği alanları yok etmesi" diye konuştu.Şahin, Kaz Dağları'nın 1993'te milli park ilan edildiğini, buradaki bitki türlerinin koruma altına alındığını, Kaz Dağları köknarının ise milli park ilan edilmeden önce 1988'de koruma altına alındığını anımsattı. Fotoğraflarda; Kaz Dağları ve çevresinde bulunan Edremit, Güre, Akçay, Zeytinli, Burhaniye, Gömeç ve Altınoluk'ta ağaçların kesilerek villaların yapıldığı açıkça görülüyor.Şahin, Kaz Dağları'nın Dikit Dağı, Kaz Dağı, Gürgen Dağı, Katran Dağı, Susuz Dağı ve Eybek Dağı'ndan oluşan dağ sıralısına denildiğini anımsattı. Şahin; Küçükkuyu'nun, Çanakkale'nin beldesi olduğunu, Kaz Dağı'nın eteklerindeki Altınoluk, Güre, Akçay, Zeytinli ve Kadıköy beldelerinin Edremit ilçesine bağlıyken 2014'te Balıkesir'in büyükşehir belediyesi olmasıyla kapandığını ve Edremit'in mahallesi olduğunu hatırlattı.Şahin, Küçükkuyu, Altınoluk, Güre, Akçay ve Zeytinli belde belediyelerinin kuruluşundan kapanana kadar, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık'ın CHP'liler tarafından yönetildiğini söyledi.