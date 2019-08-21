PKK kış öncesi by-pass ediliyor

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Terör örgütü PKK'ya yönelik Şırnak, Van ve Hakkâri Van kırsalında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in yönettiği "Kıran Operasyonu" geniş bir alana yayıldı. Hazırlıkları 1 ay önce başlanan ve bölgelerin uydu koordinatlarının çıkarılıp harita üzerinde işaretlenmesiyle başlatılan harekâtta teröristlerin kaçış noktaları tutuldu. Van'daki Oğuzlar, Şırnak'taki Meteler, Hakkari'deki Efeler ve Fatihler adlı Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığına bağlı 129 timden oluşan 2 bin 300 Mehmetçik, kartalların bile konmaya zorlandığı yüksek rakımlı hakim tepeleri didik didik arıyor. Operasyonda, 72 mağara ve sığınak içindeki yaşam malzemeleriyle birlikte kullanılamaz hale getirildi. JÖH timlerinin başında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkâri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile Şırnak İl Jandarma Komutanı Albay Tahsin Saruhan bulunuyor.Teröristlerin İran ve Irak topraklarına olası kaçışlarını önlemek için sınır hattı da piyade birliklerince tutulurken, bölgede çadırları bulunan, yüzlerce küçük ve büyükbaş hayvana sahip göçerler geçici olarak yayla ve dağların eteklerindeki güvenli bölgelere yerleştirdi. Operasyon teröristlerin göçerlerin bulunduğu bölgeleri basma düzenekli mayın ve uzaktan kumandalı patlayıcılarla tuzaklamış olması nedeniyle, Orgeneral Çetin'in "Sivillere zarar gelmesin" talimatıyla büyük bir titizlikle yürütülüyor. Orgeneral Çetin dün de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki 3 bin 400 rakımlı Kato-Marinos Acar Tepe Üs Bölgesi'nde denetlemelerde bulundu. Orgeneral Çetin, "Şu anda en yüksek üs bölgesinde bulunuyoruz. Buradan daha yüksek herhangi bir noktada güvenlik kuvvetlerimiz yok" dedi.