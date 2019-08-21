"Pusucu" terörist, jandarmanın pususuna düştü

Ağrı'da etkisiz hale getirilen ve teröristlere pusudan korunma yolları ve sızma girişimlerini anlattığı belirlenen turuncu kategorideki "Agir" kod adlı terörist Uğur Arslan'ın, Jandarma Özel Operasyon Taburu (JOPER) timinin zorlu operasyonları ve pusu faaliyetiyle etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, jandarmanın son yıllarda Ağrı ve bölgede artarak devam eden terör operasyonları sayesinde, terör örgütü mensuplarının eylemleri başta olmak üzere faaliyet alanları büyük oranda azaltıldı.

Özellikle jandarmanın kullandığı İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edildikleri için saklandıkları inlerinden çıkaramayan teröristler, havadan yapılan gözetleme çalışmalarına yakalanmamak için farklı yöntemlere başvurmaya başladı.

Güvenlik güçlerinden korunmak ve gizlenmek için yaptıkları her deneme ve yönteme rağmen gerek İHA gerekse karadan yürütülen operasyonlarla köşeye sıkışan teröristler, Mehmetçik'in sıkı takibinden kaçamıyor.

Bölgedeki terör eylemlerini tamamen sonlandırmak ve suça karışanları etkisizleştirmek için çalışmalarına ara vermeden devam eden güvenlik güçleri, bir süre önce İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride yer alan ve 600 bin lira ödülle aranan "Agir" kod adlı terörist Uğur Arslan'ı etkisiz hale getirmek için çalışma başlattı.

Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Ağrı'da bir çocuk ve 22 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinin de aralarında bulunduğu birçok terör eylemine katıldığı belirlenen Arslan'ın yerini belirlemek için özel bir çalışma yürüttü.

Terörist Arslan'ın bölgede gerçekleştirdiği saldırılar ve ardından devam eden operasyonlarda elde edilen bilgilerden yola çıkan güvenlik güçleri, yaptığı istihbarat çalışmalarında Arslan'ın Tendürek Dağı kırsalında olduğunu belirledi.

Çok sayıda mağara ve oyukların bulunduğu bölgede yapılan operasyonlar dolayısıyla teröristlerin yakalanma korkusuyla gizlendikleri inlerinden çıkmaması üzerine, bölgeye JOPER timi sevk edildi.

- "Pusucu" terörist pusuya düştü

Gündüz teröristlerin olabileceği alanlara gizlenerek pusu atan, geceleri ise hayalet gibi sessizce ilerleyip fark ettirmeden yer değiştirerek 2 günlük faaliyetle çemberi daraltan JOPER timi, "pusucu" terörist Arslan'ın bulunduğu mağarayı tespit etti.

Arslan ve beraberindeki teröristi çembere aldıktan sonra pusu atarak "teslim ol" çağrısı yapan tim, teröristlerin silahla karşılık vermesi üzerine çatışmaya girdi.

JOPER timi, 28 Temmuz 2019 tarihinde kısa süreli yaşanan çatışmada Arslan ve beraberindeki "Gulan Botan" kod adlı kadın terörist Gami Zeybek'i ölü ele geçirdi.

Terörist Arslan ve Zeybek'ten 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası, yağışın yanı sıra İHA'dan korunmak içinde kullanılan bir şemsiye ve 10 şarjör ele geçirildi.

Arslan'ın etkisiz hale getirilmesi sonrası yapılan araştırmada, bu teröristin dağdaki teröristlere termal kamera ve İHA'lardan korunma yöntemleri ile pusu atma eğitimi verdiği görüntüler ortaya çıktı.

Terörist Arslan'ın, görüntülerde dağdaki teröristlere pusu, termal kamera ve İHA'lardan korunma yolları ile pusu atma ve askeri birliklere sızma eğitimi verirken uzay kostümüne benzer parlak renkli giysiler giydirmesi dikkati çekti.

Bu teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgedeki mağaralarda gizlenen az sayıdaki teröristin geliştirdikleri yöntemlerin etkisiz kalması ve korkuları, istihbarat kaynaklarının yaptığı çalışmalarda telsiz kayıtlarına da yansıdı.

- Son bir yılda 21 teröristi etkisiz hale getirdiler

İl Jandarma Komutanlığının son bir yılda kentte düzenlediği operasyonlarda şehit ve yaralı verilmezken, 2'si sağ olmak üzere 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisizleştirilen teröristler dışında bölgedeki başarılı operasyonlar nedeniyle korkan veya pişmanlık duyan 2 terörist ise örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şehirde düzenlenen büyük, orta ve küçük çaplı 395 operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerle 9'u uzun namlulu olmak üzere 14 silah, 13 el bombası, 2519 mühimmat, çok sayıda patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ve el yapımı patlayıcı maddenin yanı sıra teröristlerin kullandığı mağara ve sığınaklarda bol miktarda erzak ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Başarılı operasyonların ardından kırsal alanı teröristlere dar eden jandarma, geriye kalan az sayıdaki teröristi de etkisiz hale getirebilmek için operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.