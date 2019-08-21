Sahte şoför oyununu kamera kaydı bozdu

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İstanbul Fatih'te geçtiğimiz pazar sabahı feci bir kaza yaşanmıştı. Ünal Çelik yönetimindeki araç trafikte beklediği sırada ışığın yeşile dönmesiyle 50 kilometre hızla kalkmış, bu sırada 140 kilometre hızda olduğu anlaşılan 34 LS 0151 plakalı araç arkadan hızla çarpmıştı. Bezmialem Vakıf Hastanesi önünde meydana gelen kazada öndeki araç çarpmanın etkisiyle takla atmış, şoför yanı koltukta bulunan Semra Çelik, ağır yaralanarak Bezmialem Vakıf Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Omuriliğinde, kafatasında ve kaburgasında kırıklar oluşan Semra Çelik, hastanede tedavi altına alınırken araçta bulunan 3 kişinin olay yerinden kaçtığı belirlenmişti. Olay yerinden kaçan şüphelilerin 16 saat sonra İstanbul Fatih'te Şehremini Karakolu'na teslim oldukları ortaya çıktı. Kazaya karışan araç içerisinde bulunan Ümit Güneş, Samet Bakır ve Diren Kaya isimli şüphelilerin ilk ifadelerinde aracı Ümit Güneş'in kullandığını iddia ettiler. Adliyeye sevk edilen Ümit Güneş, adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken olayla ilgili araştırmalarını sürdüren Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilginç bir bulguya ulaştı. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler, aracı Diren Kaya'nın kullandığını tespit etti. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 şüpheli hakkında da yeniden gözaltı kararı verdi.Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinde aracı Diren Kaya'nın kullandığını, fakat polisteki beyanlarında Ümit Güneş'in kullandığını söylediklerini itiraf ettiler. İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli soruşturmayı yürüten savcılıkça yeniden sorguya alındı. 3 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.