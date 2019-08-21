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Sevgi seli

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019
Sevgi seli
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu. Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Sultanahmet Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından, Sultanahmet'teki Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti. Burada bir süre kalan Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların yanına giden Erdoğan, sohbet ettiği vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Bazı vatandaşlar Erdoğan ile fotoğraf çektirdi. Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıtırken, bir vatandaş da Erdoğan'a çiçek takdim etti. Başkan Erdoğan burada, aralarında akademisyen, tarihçi ve yazarların bulunduğu bir grupla da sohbet etti
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Sevgi seli
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