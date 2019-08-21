TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan AHaber'e özel açıklamalar

Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan ve Yargıtay Başkanlığı tarafından düzenlenecek adli yıl açılış törenine katılacaklarını açıklayan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, AHaber'e özel açıklamalarda bulundu.

"TBB ÖZGÜR İRADESİYLE KARAR ALDI"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "TBB özgür iradesiyle adli yıl açılış törenine katılma kararı almıştır. Dolayısıyla burada gerçekten çok büyütülecek bir konunun olmaması lazım." dedi.

"FETÖ VE PKK'NIN SALDIRILARI KARŞISINDA ÇELİK GİBİ OLMAMIZ LAZIM"

Feyzioğlu, "Türkiye'nin içini karıştırmak için FETÖ-PKK ve DHKP-C onların arkasındaki emperyal güçler her vesileyi Türkiye'ye yönelik bir saldırı aracına dönüştürme çabasındalar bizim de bu saldırılar karşısında hiç kuşkusuz çelik gibi olmamız gerekir. Bütün bunları yan yana koyunca, Türkiye'nin normalleşmesi ve milli menfaatleri etrafında uzlaşabilmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Bütün bunları değerlendiren Yargıtay Başkanımız ve TBB yönetim kurulu oturduk konuştuk. Biz bu normalleşmeye nasıl katkıda bulunabiliriz. Adli yıl açılış törenine katılarak katkıda bulunacağımız fikrine vardık." ifadelerini kullandı.

YARGI REFORMUNA DESTEK MİLLİ BİR GÖREVDİR Feyzioğlu, "Yargı Reformunu kanunlaştırmaya başladığımızda FETÖ - PKK - kanlı DHKP-C'nin ve onların arkasındaki diğer kuklacıların altından halıyı çekmiş olacağız. Biz bu halının bir an önce çekilmesi için yargı reformununun çıkması için destek olmak zorundayız. Bu milli bir görevdir. Hiç kimse de bizi bu yürüdüğümüz yoldan geri çeviremez." diye konuştu

ELEŞTİRİLER SİYASİ VE İDEOLOJİK

Feyzioğlu kendisine yönelik yapılan eleştiriler için, "Bu yaklaşımları çözüm odaklı değil daha ziyade siyasi ve idelojik odaklı görüyorum" dedi. Feyzioğlu öte yandan, "Türkiye tökezlesin diye bekleyen bir kesim var" ifadelerini kullandı.