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'da 'nün "gaybubet evi"ne operasyon

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 10:30
Trabzon'da FETÖ'nün gaybubet evine operasyon

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüte müzahir bir dershanede öğretmenlik yaptığı belirlenen ve Trabzon adli makamlarınca aranan ByLock kullanıcısı C.İ. ile örgütün özel eğitim kurumlarında kaydı bulunan ve "bölge ablası" olduğu tespit edilen ByLock kullanıcısı E.İ. yakalandı.

Zanlıların işlemleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sürüyor.

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Trabzon'da FETÖ'nün "gaybubet evi"ne operasyon
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