Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Başkan Erdoğan: Doğu Akdeniz'de arama çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edeceğiz

Başkan Erdoğan: Doğu Akdeniz'de arama çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edeceğiz

Başkan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi

Giriş Tarihi: 22.8.2019 20:29 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 20:53
Başkan Erdoğan: Doğu Akdeniz'de arama çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin, "Arama çalışmalarına bizler aynı kararlılıkla devam ediyoruz, edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin de adadaki ve bölgedeki çıkarlarını, aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs'taki sorunun ortaya çıkışı da bugüne kadar gelişi de tamamen Rumların uzlaşmaz tavırlarından kaynaklanmaktadır." dedi.

Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin, "Arama çalışmalarına bizler aynı kararlılıkla devam ediyoruz, edeceğiz." diye konuştu.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Dün Kıbrıs Türklerinin kanını akıtarak adayı ele geçirmeye çalışanlar, bugün de siyasi ve ekonomik saldırılarla aynı amacın peşindedir. Kıbrıs Rum Kesimi, ancak samimi ve gerçekçi bir uzlaşma zeminine gelirse adada herkesin beklediği çözüm yolu açılır. Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez. Şayet yaşananlardan hala ders almayanlar varsa onlara da gereken cevapları vermekten çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan: Doğu Akdeniz'de arama çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edeceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN