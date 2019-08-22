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işte böyle yakalandı

Giriş Tarihi: 22.8.2019
Canlı bomba işte böyle yakalandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Haşimiye Meydanı'ndaki Meşarkiye Caddesi'nde 8 Ağustos günü polis tarafından takibe alınan PKK/PYD-YPG'li terörist sırt çantasını yere atarak kaçmaya çalıştı. Terörist, ara sokaktan kaçmaya çalışırken sivil polisler tarafından kıskıvrak yakalanmıştı. Çantasındaki çelik bilyelerle güçlendirilmiş el yapımı bomba fünye yardımıyla etkisiz hale getirilmişti. Terör örgütünün Suriye'deki kamplarından geldiği belirrlenen canlı bombanın yakanma anını görüntüleri ortaya çıktı. İçişler Bakanı Süleyman Soylu, "Biz bu gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'da yakaladık. Eğer bu eylem gerçekleşseydi uluslararası bir sorun haline gelecekti" demişti. SABAH
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Canlı bomba işte böyle yakalandı
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