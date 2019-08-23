Havuzlu 10 villa için ağaç katliamı

Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanındaki bölgede yüzlerce ağacı keserek yerine lüks villalar diken İmamoğlu Ailesi yine yalana sarıldı. Yürekleri sızlatan katliam fotoğraflarını manşete taşıyan SABAH'a yanıt veren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Balıkesir Edremit'e bağlı Güre köyünde yaptırdıkları lüks villalar için kesilen yüzlerce ağacı görmezden geldi.

'Kaz Dağları Yalanı'nın ardına ne var?

Daha önce Kaz Dağları'nın korunmasına yönelik bir paylaşımda bulunarak "Bu ülkenin doğal değerlerini ve yaşam alanlarını canımız gibi korumalıyız" diyen İmamoğlu adına İBB'den yapılan açıklamada baba Hasan İmamoğlu'nun Güre'de 5 dairesi olduğu öne sürüldü. Oysa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kayıtlarına göre, Hasan İmamoğlu'nun Güre'de 10 meskeninin olduğu açıkça görülüyor.



2016





ÇAM VE MEŞE KESİLMİŞ

İBB, SABAH'ın "Kaz Dağları'ndaki talanın fotoğrafı" başlıklı manşeti için dün bir açıklamada bulundu. Açıklamada baba Hasan İmamoğlu'nun, Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanında bulunan Edremit ilçesi Güre Köyü'nde 5 dairesinin olduğu iddia edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı kayıtlarına göre gerçek bu değil.

Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken karar! 50 kişi işten çıkarıldı

Hasan İmamoğlu'nun Edremit ilçesi Güre Köyü'nde 10 meskeni var. İBB'nin "Söz konusu 90'ar metrekarelik 5 daire sayın Hasan İmamoğlu'nun malvarlığı listesinde de yer almaktadır" şeklindeki açıklaması da doğruyu yansıtmıyor. Hasan İmamoğlu'nun, söz konusu alanda 3 tane 136 metrekare, 4 tane 144 metrekare, 3 tane de 157 metrekare olmak üzere 10 tane villası bulunuyor.



2019







AĞAÇ KATLİAMI YAPMIŞLAR

Söz konusu villalar üç kat inşa edilmiş ve ortasında havuzu bulunuyor. Hasan İmamoğlu'nun üzerine kayıtlı 10 villa, bin 462 metrekareye karşılık geliyor. Hasan İmamoğlu'na ait 10 villanın bulunduğu alan, Google Earth'ün 18 Ağustos 2016 tarihli fotoğrafında çam ve meşe ağaçlarının olduğu açıkça görülüyor. Google Earth'ün, 9 Nisan 2017 tarihli fotoğrafta, 599 ada 1 parselde; villa yapımına başladığı görülüyor. Son fotoğrafta ise İmamoğlu Ailesi'nin Kaz Dağları'nda 599 parsel ada, 1 parselde 10 villasının bitmiş durumda olduğu görülüyor.



