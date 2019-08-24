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Son dakika haberi: MSB duyurdu! Pençe-3 Operasyonu başladı

Son dakika haberi: 'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 harekatı başlatıldı

Giriş Tarihi: 24.8.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 24.8.2019 10:03
Son dakika haberi: MSB duyurdu! Pençe-3 Operasyonu başladı

Son dakika haberi: Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 harekatı başlatıldı.

SİNAT-HAFTANİN BÖLGESİNE HAREKAT

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesindeki teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek amacıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde Pençe-3 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekât başlatıldı." açıklamasında bulundu.

YPG'li teröristlerin Suriye'deki hareketliliği görüntülendi

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Son dakika haberi: MSB duyurdu! Pençe-3 Operasyonu başladı
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