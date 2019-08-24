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Son dakika: ’da sivil aracın geçişi sırasında : 2 yaralı var

Hakkari'den son dakika haberi... Hakkari’nin Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde seyir halinde sivil bir aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2019 13:43 Güncelleme Tarihi: 24.8.2019 13:48
Son dakika: Hakkari Yüksekova’da sivil aracın geçişi sırasında patlama: 2 yaralı var

Edinilen bilgiye göre olay, Yüksekova-Şemdinli karayolu üzerinde ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Karabey köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen sivil bir aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada araçta bulunan 2 sivil yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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Son dakika: Hakkari Yüksekova’da sivil aracın geçişi sırasında patlama: 2 yaralı var
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