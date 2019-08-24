Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Üst üste terör operasyonları! PKK'ya ağır darbe

Üst üste terör operasyonları! PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığından, Siirt'in Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 2 terörist, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında ise 8 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2019 02:59 Güncelleme Tarihi: 25.8.2019 03:40
Üst üste terör operasyonları! PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığından, Siirt'in Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığından, Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari-Şemdinli kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Üst üste terör operasyonları! PKK'ya ağır darbe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN