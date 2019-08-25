Adım adım Kandil’e

Pençe 1 ve 2 harekâtlarıyla Hakkâri hattına sızma güzergahındaki Hakurk Vadisi'ni temizleyen Mehmetçik, dün teröristlerin Irak'tan Şırnak'a sızma güzergahındaki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 Harekâtı'nı başlattı. İki ayrı cepheyi birleştirip, Irak'ın kuzeyinde fiili güvenli bölgeyi oluşturmayı planlayan TSK, yeni operasyonlarla teröristlerin Sincar üzerinden Suriye'ye geçişleri engelleyecek.

TSK'dan Kandil'deki terör hedeflerine hava harekatı





30 ÜS BÖLGESİ KURULDU

TSK, bölgeye yönelik ilk stratejik harekâtları Pençe 1 ve Pençe 2 adıyla İran-Irak-Türkiye üçgenindeki Hakurk Vadisi'ne yaptı. 20 bin komandonun katıldığı harekâtla bölge teröristlerden temizlendi. Mehmetçik, 30 kilometre derinliğe ilerledi. 80 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda Hakurk'ta 30'un üzerinde geçici üs bölgeleri kuruldu. Bu üs bölgeleriyle birlikte Sinat- Haftanin bölgesine doğru koridor oluşturuldu. Bölgede kontrolü sağlayan Mehmetçik, Hakkâri ve ilçelerinde güvenlik güçlerine, askeri üs bölgelerine yönelik saldırıların planlandığı Hakurk Vadisi'nde güvenlik bölge oluşturdu. Teröristlerin geçiş güzergâhlarını kontrol altına alın güvenlik güçleri, Türkiye'ye sızmaların önüne geçecek. TSK tarafından Hakurk'un ardından, Kuzey Irak'ın Sinat- Haftanin bölgesinde Pençe-3 Harekâtı başlatıldı. Komandoların Kandil'e adım adım ilerleyişi sürerken, harekâta Hava Kuvvetleri savaş uçakları, SİHA'lar ve Fırtına obüsleri destek veriyor.

Hakurk'tan sonra hedef Kandil mi?





SİNCAR TEMİZLENECEK

Şırnak'ın Uludere ilçesi karşısında yer alan Sinat-Haftanin bölgesinde özel eğitimli komandolar ilerlerken, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınaklar, barınaklar ve mağaralar ele geçirildi. Suriye sınırına yakın, Şırnak bölgesine geçişlerin olduğu kamplara yönelik yapılan harekât kapsamında, teröristlerin Türkiye tarafına geçişlerinde kullanılan ana güzergâhlarda komandolar tarafından kontrol sağlandıktan sonra, Sinat-Haftanin bölgesinde de güvenlik bölge oluşturulacak. Ardından teröristlerin Sincar üzerinden Suriye'ye geçişleri engellemek amacıyla Sincar bölgesine de düzenlenecek bir harekâtın masada olduğu belirtiliyor.



HELİKOPTERLE İLK ORTAK UÇUŞ

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile koordineli yürütülen Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge çalışmaları ve Irak'taki operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu:

Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Birinci safha faaliyetleri ile ilgili sahada uygulamalara geçildi.

İlk ortak helikopter uçuşu bugün (dün) öğleden sonra yapıldı. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı.

(Irak'ın kuzeyinde) Pençe- 3 Operasyonu planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Teröristlerin teslim olmaktan başka şansları yok. Bakanlık ilk uçuştan bir fotoğrafı Twitter'dan paylaştı.



DİYARBAKIR VE HAKKâRİ'DEN ACI HABER: 3 ŞEHİT

DIYARBAKIR'DA polis özel harekât timini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu, polis memurları Ali Uçar (23) ve Akın Çelebi (23) şehit oldu. Yaralanan 4 polis, helikopterle hastaneye kaldırıldı. Hakkâri'nin Çukurca bölgesinde ise PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan uzman onbaşı İdris Gezer (23), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı ve şehit düştü.



PENÇE'DE 654 TERÖRİST ETKİSİZ

MİLLİ Savunma Bakanı Akar, Pençe-1 Harekâtı'nda 64, Pençe- 2'de 16 olmak üzere, son 8 ayda Irak'ın kuzeyindeki operasyonların tamamında toplam 654 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.



MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

(İdlib'deki) Gözlem noktalarımız kendilerine verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmeye devam ediyor. Gözlem noktalarımıza veya oradaki varlığımıza yönelik herhangi bir saldırı olması durumunda meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.