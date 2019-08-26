Helallik alıp görevine gitti 20 gün sonra şehit düştü

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Öze Harekat Polisi Akın Çelebi (23) ile Ali Uçar (23), memleketleri Trabzon ve Hatay'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Akın Çelebi'nin naaşı Diyarbakır'da düzenlenen tören sonrası önceki gece askeri uçakla memleketi Trabzon'a getirildi. Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna bakarak gözyaşı döken anne Rukiye Çelebi, "Bu acıya nasıl dayanayım, Allah'ım bana sabır ver" diyerek ayakta güçlükle durabildi. Baba Necmi Çelebi ise, "Oğlumla en son mübarek cuma gününde görüştüm. Yavrum, kınalı kuzum böyle mi gelecektin" diyerek feryat etti.

"ALLAH'A EMANET OL ANNE"

Şehit Çelebi'nin göz kanseri tedavisi gören annesini görmek için 20 gün önce Diyarbakır'dan Trabzon'a geldiği, annesine "Bu hastalığı atlatacaksın, tekrar geleceğim. Vatan beni bekler, orada silah arkadaşlarım mücadele veriyor, onların yanına döneyim. Seni sık sık arayacağım. Allah'a emanet ol anne" diyerek helallik aldığı ve Diyarbakır'a döndüğü öğrenildi. Bekar ve iki kardeşi olan şehit Akın Çelebi için dün öğle vakti Gülbahar Hatun Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Şehidin ay yıldıza sarılı tabutunun üstüne Trabzonspor'un forması serilirken, baba Necmi Çelebi oğlunun fotoğrafına bakarken ayakta durmakta zorluk çekti. Şehidin cenazesi namazın ardından Sülüklü mezarlığında toprağa verildi. Şehit Ali Uçar'ın cenazesi ise, önceki akşam saatlerinde konvoy eşliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi mezarlık kompleksine getirildi. Dün düzenlenen cenaze töreninde ayakta durmakta zorlanan şehidin annesi Gülsüm Uçar'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından tekbir sesleri ile meslektaşları tarafından omuzlara alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konularak Antakya Şehitliği'ne götürüldü. Şehidin cenazesi burada toprağa verildi. Öte yandan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İdris Gezer, Sinop'ta son yolculuğuna uğurlandı. Askerler ve yakınlarınca Durağan Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Gezer'in Türk bayrağına sarılı naaşı, önce ilçe merkezindeki baba evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, törenin düzenleneceği İsmail Bey Camisi'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gezer'in naaşı, ilçe kabristanlığında defnedildi.